Avec Mardi-Gras, faites feu de l'hiver

Charlotte carnaval

Pour 4 personnes

Préparation : 45 mn

Repos : 2 heures

Ingrédients : 30 boudoirs, 400 g de chocolat noir, 12 œufs, 100 g de sucre en poudre

Pâte d’amande rose, verte, blanche, billes ou vermicelles multicolores, bonbons “fils” rouges et verts, bonbons “rubans” de couleurs

Faire fondre le chocolat au bain-marie avec 3 cuillerées à soupe d’eau. Séparer les blancs d’œufs des jaunes. Mélanger les jaunes en fouettant bien. Monter les blancs en neige bien ferme. A froid, incorporer les jaunes d’œufs au chocolat, puis les blancs d’œufs en soulevant la masse. Garnir le fond et les parois du plat avec des biscuits aux œufs. Verser la moitié de la préparation et faire une couche de biscuits. Laisser prendre au réfrigérateur deux heures.

Etaler les pâtes d’amande. Dans la blanche, découper la tête du clown, dans la rose son chapeau et dans la verte des petites étoiles.

Démouler délicatement la charlotte sur un plat de service. Poudrer le dessus du gâteau de billes ou vermicelles multicolores. Déposer la tête et le chapeau du clown. Faire les sourcils et la bouche avec du fil rouge, les cheveux avec du fil rouge et vert. Déposer deux bonbons pour les yeux. Terminer par un nœud papillon bicolore en bonbons ruban. Décorer le fond avec les étoiles. Servir bien frais.



