Interdiction de pêche dans la Manche : les entreprises porteront plainte

Le ramassage, la commercialisation et la consommation des huîtres et des coquillages sur les zones de Blainville et de Gouville-sur-Mer sont interdits depuis ce jeudi, par arrêté préfectoral, conséquence d'un virus qui provoque une intoxication gastrique chez les consommateurs.

Un coup rude pour les professionnels. Ils sont une centaine d'ostréiculteurs qui emploient de 300 à 400 salariés, sur ces deux zones de production qui représentent une surface de 150 ha.

Joseph Costard, le président du Comité régional de la conchyliculture de Normandie Mer du Nord va mettre en place une chaine de solidarité entre les producteurs impactés de la côte Ouest et ceux épargnés de la côte Est.

Les entreprises touchées par cette pollution porteront plainte, ainsi que le Comité régional de la conchylicuture de Normandie Mer du Nord. La pollution étant d'origine humaine.

1 mois, c'est la durée estimée de l'interdiction de consommation de ces coquillages en provenance de ces deux zones.

Ecoutez Joseph Costard, le président du Comité Régional de la Conchyliculture de Normandie Mer du Nord.