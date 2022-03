Hockey : Caen prépare les play-offs en gagnant

Valence, sa proie du soir, a résisté en début de match (2-1, 20’) et limité la casse à la fin (dominant le dernier tiers 3-1) mais n’a rien pu faire entre les deux. Dans le deuxième tiers-temps, Caen a survolé les débats, lui infligeant un 6-1 rédhibitoire. “Les vingt premières minutes ont été un peu difficiles et il y a eu un relâchement de la part des joueurs dans le dernier tiers, analyse David Dostal, joueur entraîneur. Mais en deuxième période, nous avons vraiment très bien joué”. Toujours leader incontesté de D1, Caen va tenter de décrocher un douzième succès consécutif à Nice, samedi 13 février. “C’est une équipe redoutable chez elle”, assure l’entraîneur caennais (six de ses sept victoires ont été obtenues à domicile). Les Aigles sont cependant neuvièmes du championnat et n’ont gagné qu’un seul de leurs six derniers matchs.

Aline Chatel



