Emploi : "Nous aidons les jeunes sans qualification à s'insérer"

A quoi servent les Missions locales ?

"Elles permettent aux jeunes de 16-25 ans, sortis du système scolaire, d'être accueillis sur l'ensemble du territoire national. L'idée fondatrice est de mettre en adéquation l'insertion professionnelle des jeunes et leur insertion sociale".

Quel territoire couvrez-vous à Caen ?

"Le pôle de Caen est le plus important des 13 pôles de la région en termes de territoire couvert, de Houlgate à Courseulles sur le littoral, en passant par l'agglomération caennaise, jusqu'aux limites de l'Orne".

Les jeunes qui cherchent à s'orienter sont donc les bienvenus...

"Absolument ! Bien souvent un projet ne naît pas tout seul. Il a besoin d'émerger. J'encourage tous les jeunes décrochés du système scolaire, qui manquent de repères pour s'insérer dans le monde du travail, à venir nous voir. Là se situe notre job : accompagner le jeune, de l'idée d'un projet à sa réalisation. Nous pouvons aider les personnes qui le souhaitent à s'orienter vers n'importe quel type d'emploi, même si les deux tiers de notre public sont concernés par des CAP ou des BEP".

Comment les accompagnez-vous ?

"Il faut lever tous les freins que les jeunes peuvent rencontrer dans leur insertion. Exemple, en matière de santé, nous les accompagnons dans leurs démarches, pour qu'ils soient justement en bonne santé. Idem avec le logement, avec des aides en la matière et des orientations vers les organismes spécialisés. Et puis, il y a la mobilité, le frein majeur pour se rendre à un entretien ou à son centre de formation. Nous les aidons à passer leur permis et nous leur offrons des titres de transport".

En quoi vous différenciez-vous de Pôle Emploi ?

"Nous ne pouvons pas radier de jeunes. Nous faisons avant tout de l'accompagnement. Nous n'intervenons pas uniquement dans le domaine de l'emploi. Mais nous travaillons bien entendu avec Pôle Emploi, comme avec d'autres structures associatives qui permettent de s'insérer".

Qu'en est-il des emplois d'avenir ?

"Le dispositif a été lancé dans la région en novembre dernier. Il s'agit d'emplois aidés sur trois ans, destinés à leur offrir ou renforcer leur qualification. Dix-sept emplois d'avenir ont déjà trouvé preneurs, 679 sont encore à attribuer. Les entreprises ou les collectivités contactent Pôle Emploi qui nous fait part du profil recherché et nous proposons le poste aux jeunes qui viennent nous voir à la mission locale".