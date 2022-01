Mondeville : le meeting d'athlétisme a séduit son monde

Le double champion olympique et double champion du monde avait été contraint de déclarer forfait quelques heures plus tôt en raison d'une blessure aux ischios. "J'ai fait quelques tests mais c'était trop compliqué, indique l'intéressé. Je ne voulais pas prendre de risque." Sans Félix Sanchez, le meeting de Mondeville a perdu sa star... mais pas sa valeur. Les autres athlètes présents, à commencer par les sprinteurs majoritairement représentés, ont assuré le spectacle pendant les deux heures de compétition.

Le 60 mètres haies masculin a particulièrement impressionné. Yunier Perez, Jimmy Vicaut et Mike Rodgers, arrivés dans un mouchoir de poche, ont tout simplement établi les trois meilleures performances mondiales de la saison. Avantage au Cubain, vainqueur en 6"51. Jimmy Vicaut, deuxième meilleur sprinteur français derrière Christophe Lemaître, a profité de cette concurrence pour établir son record personnel, à huit centièmes du record de France (6"53). "C'est une piste très rapide", apprécie l'espoir tricolore.



Parmi les autres résultats, le Belarus a signé un doublé sur 800 mètres (victoires de Maryna Arzamasava en 2'04 et d'Anis Ananenko en 1'48), tandis que la Polonaise Anna Jagaciak a dominé un concours de la longueur assez décevant (6,08 mètres). Antoinette Nana Djimou, championne d'Europe du pentathlon et de l'heptathlon, a dû se contenter de 5,84 mètres en la matière. "Je m'attendais à mieux, confie-t-elle. J'ai l'impression d'avoir progressé, je le sens à l'entraînement, mais ça ne s'est absolument pas vu ce soir." La sympathique demoiselle a tout de même été championne de France de la spécialité en 2008. Elle aspire à le redevenir le week-end des 16 et 17 février à Clermont.

Adrien Clémenceau espérait mieux

Et les locaux, dans tous ça ? Ils ont connu des résultats mitigés. Adrien Clémenceau, le meilleur d'entre eux, n'a pu faire mieux que deuxième du 400 mètres haies. Le chronomètre affiché dans un premier temps, qui dépassait allègrement les 52", l'a néanmoins surpris. Et pour cause, puisqu'il s'agissait d'une erreur. Le sociétaire de l'EAMH a couru en 51"20. Il espérait mieux. "Je m'attendais à être très bien parce que je me sentais beaucoup plus fort que l'an passé. C'est bien la preuve que les sensations avant la compétition sont souvent trompeuses. Mais, en général, plus je commence mal la saison et mieux je la finis !" Avec plus de fraîcheur, Adrien Clémenceau aura son mot à dire dans dix jours à Val-de-Reuil.



Olivier Galon s'est montré en revanche "très content" de sa troisième place sur le 3.000 mètres. Le Mondevillais était venu "représenter le club", sans faire du meeting un objectif personnel. Il a profité de l'épreuve pour se rassurer, au coeur d'une saison hivernale consacrée au cross. "Je ne voulais faire que des cross cet hiver. Je n'ai fait que quelques séances spécifiques en salle." Les autres athlètes locaux ont été contraints de jouer les seconds rôles, sans pouvoir se mettre en évidence.