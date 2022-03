BB Brunes en concert au BBC

BB Brunes, ce sont 3 garçons, Adrien, Félix, Karim et Bérald qui jouent un rock abrasif et frais leur fougue fait penser aux Clash, au son pop des Strokes et des Libertines. Leur passion pour la musique commence à s'exacerber dès l'âge de 12 ans. Mais c'est en 2005 que la presse leur déroule le tapis rouge. Leur rock associe un son efficace à des mots simples traduisant la souffrance propre aux adolescents. Leur nom de scène est un clin d'oeil à Initials BB, un de leurs morceaux de prédilection, et au boulevard Brune où avaient lieu leurs répétitions. En 2007, c'est la consécration avec l'opus Blonde comme moi. Malgré la pression qui reposait sur leurs épaules après le premier album, les BB Brunes affirment leur style avec 18 titres dans lesquels on retrouve l'effervescence des guitares et les rythmes débridés. Ces 4 garçons on su mettre un peu de côté leurs influences pour se forger leur propre identité. Ils seront en concert lundi 8 février au Big Band Café.



