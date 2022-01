Rouen va créer quinze kilomètres de pistes cyclables

La Ville semble en effet décidée à frapper fort pour encourager son développement. Lors du dernier conseil municipal, réuni le vendredi 25 janvier, les élus ont validé le budget du plan vélo de 600 000 €. Il a été multiplié par six par rapport à l’an passé.

Continuité des voies cyclables

D’ici à la fin de l’année, Rouen devrait disposer d’une quinzaine de kilomètres de voies cyclables supplémentaires (contre quatre en 2012). Une des mesures phares de ce plan vélo version 2013 est la création d’une liaison structurante sur l’axe ouest-est. “Le but est de créer une continuité. Aujourd’hui, il y a encore trop de segments isolés au niveau des aménagements cyclables”, indique Florence Hérouin-Léautey, conseillère municipale à Rouen.

La Ville va donc faire aménager la rue Lecanuet, l’axe rue des Faulx/Saint-Vivien et Saint Hilaire, la rue d’Amiens, l’axe rue Mare aux planches, rue Saint-Julien, rue Pavée et enfin l’axe Ouest Constantine. Grâce à ces travaux, les cyclistes pourront, entre autres, rejoindre la Préfecture à partir du centre sans avoir à emprunter les quais bas. “Tout sera fait pour que les travaux d’aménagement occasionnent le moins de perturbations possibles”. En outre, des consultations avec les représentants des associations de cyclistes et les conseillers de quartiers seront organisées avant la mise en place de nouveaux aménagements. L’élue ne pouvait cependant pas donner de calendrier précis. L’Armada arrivant à grands pas, d’autres projets de voirie, comme le traitement des nids de poule, seront peut-être considérés comme plus prioritaires.

Enfin, dans l’ensemble du centre ville intraboulevard, zone limitée à 30km/h, la municipalité fera mettre en place des doubles sens cyclables. Des panneaux “Tourner à droite”, autorisant les cyclistes à tourner même lorsque les feux de circulation sont rouges, seront installés à certains endroits non encore définis.

Deux stations en plus

La densification du réseau est un facteur essentiel au développement du vélo à Rouen. Or, il souffre de plusieurs lacunes. Deux nouvelles stations devraient donc voir le jour en 2013. L’une d’entre elles pourrait être installée au niveau de la cathédrale, un manque ayant été constaté entre le Théâtre des Arts et la station République. Leur emplacement définitif sera fixé après concertation avec les associations de cyclistes.