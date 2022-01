A la Coop Bio Nacre, les clients sont aussi sociétaires

Société civile coopérative de consommateurs, l’entreprise dispose aujourd’hui de 450 références bio, du lait à la farine, des oeufs à la confiture, du coton aux produits d’hygiène... Tous bénévoles “Le capital de Coop Bio Nacre est constitué des parts de sociétaires. Une centaine au départ, 250 à présent”, explique Johann Guérard, le président. “Nous sommes tous des bénévoles. Y compris la gérante. Et seuls les sociétaires sont ici clients”.

Pas de frais de manutention, pas de masse salariale, peu de charges... De quoi rendre les prix des produits locaux accessibles. “L’enjeu est de se développer. Pas de dégager des marges”, rappelle Stéphane Cornac, secrétaire. A terme, Coop Bio Nacre souhaite pouvoir générer un emploi. Pour cela, la société relance actuellement une campagne d’adhésion.

Pratique. 25, voie des Alliés à Douvres. Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h, le jeudi et vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 13h. Infos, contact@coopbionacre.fr