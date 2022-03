“Léa & Léo” font des petits

C'est une crèche inter-entreprises. Eric Delbergue en est le fondateur, avec son associé Frédéric Thomas. 'Nous avons à disposition pour les salariés deux structures : l'une située dans la zone du Citis à Hérouville Saint-Clair et la seconde dans la Zac du Libéra à Colombelles. En fait nous accueillons les enfants des salariés sur une amplitude horaire de douze heures, de 7h30 à 19h30, pour nous adapter aux besoins des entreprises”, explique Eric Delbergue.



Une troisième crèche du genre en septembre

Sur les 700 m2 de la crèche du Citis, une quarantaine de nourrissons et d’enfants en bas âge évoluent dans différents espaces de vie. “Le développement d’un enfant entre 0 et 3 ans se situe autour de la motricité. Nous proposons donc des activités de construction, de manipulation ou des jeux d’imitation”, relate Linda Prével, adjointe éducative. Et la formule semble plaire aux parents, à tel point qu’un nouveau Léa & Léo verra le jour au mois de septembre prochain, sur un site “tenu secret”. “C’est un projet qui arrive à maturité”, souligne Eric Delbergue. “Nous avons beaucoup de demandes et nous ne pouvons pas pousser les murs”, sourit-il. Cette nouvelle crèche inter-entreprises devrait également répondre à un besoin de nombreux parents aux horaires de travail atypiques et ouvrir entre 6h30 et 20h30. “Financièrement, il y a une participation mensualisée de l’entreprise. Celle-ci bénéficie d’un crédit d’impôt famille de 50 % et il est cumulable avec une déduction de l’impôt sur les sociétés (IS)”, note Eric Delbergue. “La participation des parents dépend quant à elle de la Prestation de service unique (PSU) qui est un tarif imposé par la Caisse d’allocations familiales (CAF), le même que pour une crèche municipale”. Prochainement, Léa & Léo fêtera ses trois années d’existence sur l’agglomération caennaise. Les plus jeunes enfants placés ici dès l’ouverture quitteront donc bientôt le nid pour l’école maternelle ...



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire