Hockey : les Drakkars alimentent une dynamique positive

Les Drakkars auraient pu naviguer en des eaux presque tranquilles, vendredi 25 janvier. Auteurs d’une excellente entame de match, ils menaient 3-0 au début du deuxième tiers-temps. Les deux premiers buts, consécutifs à deux lancers de Maks Selan depuis la ligne bleue (le premier a fait mouche sans l’aide de personne, le second a été dévié par Brice Chauvel) s’étaient inscrits dans la logique d’une première période clairement dominée par les Caennais, efficaces en power-play.

“Le match s’est bien engagé pour nous, commente Luc Chauvel. Amiens n’était pas forcément dedans non plus.” Beaucoup plus heureux sur son troisième but, signé Thiery Poudrier, Caen n’a cessé de subir la domination adverse dans le deuxième tiers-temps. “On s’est mis à reculer. On a marqué le pas physiquement mais on a aussi mal géré notre avance. On n’a plus joué notre jeu.” Les Drakkars ont continué de s’arracher sur chaque palet mais sans desserrer l’étreinte adverse.

Presque condamné

Amiens a réduit la marque par deux fois (28’ et 39’) avant d’égaliser au début du troisième tiers. Les affaires caennaises étaient mal engagées, sauf qu’il n’a fallu qu’une minute à Charles Geslain pour redonner l’avantage aux siens. Dès lors, les Drakkars ont de nouveau pris la mesure de leur adversaire, sans réussir à se mettre à l’abri. A 17 secondes de la fin du temps réglementaire, Amiens égalisa une dernière fois.

La prolongation n’ayant rien donné, le gardien Lucas Normandon et les buteurs Charles Geslain et Brice Chauvel ont donné la victoire au HCC lors de la séance des tirs au but. “Il y a des qualités de remobilisation au sein de ce groupe et c’est important pour la suite, apprécie Luc Chauvel. On va avoir des matchs couperets jusqu’à la fin de la saison.” Le premier d’entre eux envoyait Caen à Mulhouse, mardi 29 janvier. Les Drakkars pouvaient revenir à un point en cas de victoire chez leur premier concurrent. La treizième place reste envisageable pour Caen, quasiment condamné en revanche à jouer les play-down.