Carmen Maria Vega au BBC

Chanteuse au tempérament de feu, formée aux planches depuis son enfance, Carmen Maria Vega enchaîne les salles locales et les festivals depuis 2005 aux côtés de son guitariste Max Lavegie. Ses textes réalistes, portés par un humour acide et des rythmes dansants à la manière du swing manouche en font rapidement l'une des révélations de la scène française ; preuve en est le succès remporté par Carmen lors de sa participation aux Francofolies de La Rochelle, au festival Chorus des Hauts-de-Seine, ou lors des premières parties de Yaël Naïm, Tryo, etc. Dans la foulée, est enregistré en 2009 un premier album éponyme, dont les déclamations sont tantôt ironiques, tantôt d'une tendresse amère. A voir samedi 6 février, à 20h, au Big Band Café, à Hérouville Saint-Clair. Tél.: 02 31 47 96 13.



