Alerte à la neige pour la fin de journée en Normandie et Pays de la Loire

La perturbation arrivera par la Bretagne en fin d'après-midi et et touchera d'abord les côtes de la Manche, vers 20h.

Puis vers 21/22h, les chutes de neige aborderont le Calvados et l'Orne.

Ces chutes de neige durables et conséquentes tomberont sur des sols froids. Cette neige lourde et épaisse tiendra au sol. Elle s'épaissira rapidement et deviendra localement importante, dépassant quasiment partout 5 cm et pouvant atteindre localement plus de 10 cm.

Le vent qui soufflera en fortes rafales de sud-est transportera cette neige dans les endroits dégagés. Des congères sont à craindre. Les températures minimales seront proches de -1 à -2 degrés.

La neige atteidra la Haute-Normandie en milieu de nuit, avant de se décaler vers l'est, demain matin, en perdant d'intensité.