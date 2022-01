Au Zénith : que deviennent les valses de Vienne?

Le nouveau spectacle enchanteur mis au point cette année évoque, à travers une galerie de personnages, l’histoire romancée de Johann Strauss père à l’apogée de sa gloire et de la compétition naissante avec son fils.

Cette intrigue permet de jouer les plus grands airs de valse, d’opérette et de polka, faisant revivre sur scène les heures les plus fastueuses de Vienne. Lajos Blazy, chef d’orchestre, mène pour cela à la baguette une troupe de 48 musiciens et 16 danseurs dans un programme mêlant danse, chant et musique durant plus de deux heures de spectacle. La libellule, La chauve-souris et Le danube bleu seront bien sur interprêtés, accompagnés de quelques airs de Verdi dont l’incontournable Traviata.

Pratique. Mardi 29 janvier, à 15h ou 20h30, Tarifs 42/46€, www.citylive.fr