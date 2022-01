Amandine Bourgeois pour représenter la France à l'Eurovision 2013

Amandine Bourgeois est originaire d'Angoulême. Elle est l'artiste qui a remporté la sixième saison de la Nouvelle Star en 2008.

Amandine Bourgeois succède donc à Anggun, qui n'a pas réussi à intégrer le top 20 l'an dernier avec son single "Echo (You and I)". Et le défi est de taille puisque la France ne s'est pas imposée à l'Eurovision depuis Marie Myriam et "L'oiseau et l'enfant", en 1977 !



En avril 2009, elle sort le single "L'homme de la situation" à ré-écouter ci-dessous.