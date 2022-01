Les restrictions de circulation des poids lourds sont levées sur l'A 84

Les mesures de limitation de vitesse ainsi que le dépassement des véhicules poids lourds et des véhicules de transport de matières dangereuses de plus de 7,5 t prises sur l’A 84, entre Caen et Rennes, dans les 2 sens de circulation, est levée par la préfecture de la Manche depuis ce samedi 14h30.

Les conditions de circulations s'améliorent partout dans la région, sur les axes principaux. Les axes secondaires restent parfois délicats. Restez prudents.