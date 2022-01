D'importants dealers d'héroïne arrêtés à Rouen et près d'Elbeuf

Joli coup de filet pour les enquêteurs de la Sécurité publique et de la Police judiciaire. Entre lundi 14 et jeudi 17 janvier, deux opérations distinctes ont permis d'arrêter plusieurs dealers d'héroïne dans l'agglomération de Rouen.

La première opération a été menée à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, où un homme de 30 ans a été interpellé jeudi 17 janvier après trois jours de surveillance de la part de la police rouennaise. Très défavorablement connu des services policiers pour des faits sans rapport avec le trafic de stupéfiant, l'homme cachait à son domicile 300 grammes d'héroïne, 30.000 euros en liquide et un pistolet à grenaille. Il a été placé en garde à vue.

Le "chef" des dealers avait 16 ans

Deux jours plus tôt, les policiers avaient interpellé trois jeunes hommes dans le secteur de la rue d'Elbeuf à Rouen. Après 24 heures de surveillance, il avait suffit d'une transaction pour que la police passe à l'action et arrête les dealers présumés. Le plus jeune, âgé de 16 ans, serait le "leader" de la bande. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont ensuite découvert 640 grammes d'héroïne et 30 grammes de cannabis. Seul le mineur a été déféré et présenté devant le Juge pour enfants. Les deux majeurs ont été libérés et feront l'objet d'une convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ) en mai prochain.