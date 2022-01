Rouen / héroïne : trois hommes interpellés coup sur coup

Tout a débuté lundi 16 septembre, vers 16h30, quand une patrouille de la brigade anti-criminalité (BAC) aperçoit un deal de drogue rue Pierre Renaudel, à Rouen. L'homme, l'acheteur, est interpellé : il a en sa possession 1,6 gramme d'héroïne dans un sachet. Placé en garde-à-vue, il reconnaît l'achat et la consommation régulière, puis livre le nom de son fournisseur. Celui-ci est interpellé peu après, après la perquisition de son domicile, à Barneville-sur-Seine (Eure). Il remet deux grammes d'héroïne aux policiers et explique acheter chaque jour cette quantité. Il en consomme une partie et revend le reste à son ami, l'homme interpellé à Rouen.

Le lendemain, 17 septembre, grâce à des informations récoltées rapidement, la brigade des stupéfiants intervient au domicile du revendeur principal, à Mont-Saint-Aignan. Onze grammes d'héroïne sont découverts, ainsi que 140 grammes de produits de coupe, 530 € en liquide, du matériel de précision ainsi qu'un téléviseur haut de gamme et une tablette tactile, achetés grâce à l'argent de la drogue, selon la police. L'homme, âgé de 31 ans, a expliqué revendre de l'héroïne depuis l'été 2012 et en consommer depuis sa sortie de prison, en 2011. Il aurait, selon ses déclarations, acquis au moins un kilogramme d'héroïne en un an, revendant une partie. Présenté en comparution immédiate mercredi 18 septembre, il a été condamné à 15 mois de prison, dont 12 avec sursis, avec mise à l'épreuve de deux ans.

Le premier protagoniste a reçu une Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ) en novembre pour usage de stupéfiant en récidive légale, et le deuxième s'est vu ordonner une injonction thérapeutique.