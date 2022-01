Un “Rdv Ados” à la Grâce-de-Dieu

La convention du Projet Educatif Local signée entre la ligue de l’Enseignement du Calvados et la Ville de Caen a permis d’aménager l’ancien logement de fonction de l’école Vieira Da Silva pour créer un local adapté aux 11-17 ans. Inauguré le 14 décembre, ce lieu baptisé "RdVAdos" met en place des ateliers artistiques et culturels conçus par et pour les jeunes. Dans ces 85m² entièrement dédiés à l’animation et à un espace vert, ces ados et préados contribuent activement à l’organisation de leurs activités.



Des projets accompagnés

"Les jeunes s’approprient la structure et donnent corps à leurs idées", explique Catherine Bonsignour, gérante. D’ores et déjà, 70 d’entre euxs’impliquent du mercredi au samedi sur des plages horaires étendues de 14h à 20h. La souplesse des formules et l’élaboration de règles de vie permet à chacun de trouver sa place. Mélanie, jeune adhérente, confie être "ravie d’être responsabilisée" et d’avoir "rencontré des amis formidables."

Pratique. 02 31 82 12 49