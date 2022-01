Neige : la Dirno passe à l'action cette nuit sur les principaux axes routiers

Selon la Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest, ses services interviendront à partir de 1h du matin ce vendredi 19 janvier pour des traitements préventifs sur l'A 84 entre GUILBERVILLE et SAINT-JAMES, sur la N 13 entre CARENTAN et CHERBOURG et sur la RN 174 entre CARENTAN et GUILBERVILLE.

Les services de la Dirno interviendront ensuite à partir de 4h sur l'A 84 entre GUILBERVILLE et CAEN, la N 13 entre CAEN et CARENTAN, sur la N 158 entre CAEN et FALAISE et sur la RN 814 sur le boulevard périphérique Caen (à partir de 5h pour cette dernière).