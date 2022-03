Le collège transformé en logements

L'avenir de l'ancien collège Guillaume de Normandie, situé à la Guérinière, est tout tracé. Sur ce site bien précis, il a été décidé la construction d'habitations de six niveaux maximum. Le but est d'harmoniser l'architecture du quartier avec la zone pavillonnaire. Le bailleur social Caen Habitat et la Ville de Caen devraient rapidement s'entendre pour le permis de construire. Le projet comptera jusqu'à 300 logements, locatifs sociaux et accessibles à la propriété.



