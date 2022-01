Transport urbain dans l'agglomération caennaise : du vert au bleu

Depuis le 1er janvier, Ouistreham, Colleville-Montgomery, Saint-André-sur-Orne, Tourville-sur-Odon, Verson et Mouen font partie de la communauté d’agglomération Caen la mer.

Twisto desservira les nouvelles communes. La tarification solidaire est déjà effective : les usagers ont accès au tarif de Twisto.

Jusqu’en septembre prochain, “mois des nouvelles prises d’habitude”, aucun changement conséquent n’interviendra. Par exemple, au nord-est, Ouistreham et Colleville-Montgomery sont toujours desservies par les lignes des Bus Verts n°1 et n° 19. Au sud-ouest, Verson, Mouen et Tourville-sur-Odon sont desservies par les lignes des Bus Verts 9 et 32. A la rentrée, “des évolutions seront apportées”.

Les négociations sont actuellement en cours pour pouvoir les préciser.

Plus d’information au service clients de Twisto, tél. 02.31.15.55.55