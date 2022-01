Contraintes environnementales : colère des agriculteurs

Pas moins de 130 agriculteurs et 20 tracteurs ce mercredi matin devant la préfecture de Saint Lô et une cinquantaine dans les rues de Caen. Une action de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs contre la directive « nitrates ».

Elle valide l’extension des zones vulnérables sur 49 communes dans la Manche, et ce, malgré les avis défavorables de la Chambre d’Agriculture et du Conseil Général de la Manche.

Les éleveurs, notamment, sont les plus impactés. Ils refusent ces nouvelles contraintes environnementales, qui peuvent mettre en péril la viabilité économique des exploitations. Une

pétition de 2 000 signatures a été remise au secrétaire général de la préfecture.

En fin de matinée, les manifestants déversaient les contenus des bennes des tracteurs devant la préfecture. Un amoncellement de pneus et de bâches

Ecoutez Pascal Ferey, président de la FDSEA de la Manche puis, Jean-François Bouillon, président des Jeunes Agriculteurs de la Manche.