Hockey : Caen accueille Rouen après le revers à Morzine

A ce moment-là du match, les Drakkars étaient déjà menés 4-0. Ils allaient même encaisser deux buts supplémentaires dans ce premier tiers-temps cauchemardesque. "L'entame de match a été très chaotique, reconnaît Luc Chauvel. Tout le monde est passé à travers, du gardien aux joueurs. Personne ne s'est aidé. Morzine a fait un début de match assez tonitruant. Le groupe n'était pas forcément prêt. Lucas, qui revenait de blessure, n'a pas fait une bonne période." Le gardien caennais n'a pu résister au déferlement adverse, encaissant un premier but après seize secondes de jeu seulement.

Place au derby normand

Avec six buts de retard pour les Caennais, le premier retour aux vestiaires constituait un moment stratégique."Qu'est-ce qu'on fait, a demandé Luc Chauvel à ses joueurs. On pète le vestiaire, on se tape dessus, ou on essaie de réagir ?" Les Drakkars, qui "ne pouvait pas plus mal jouer" ont opté pour la troisième solution. À la faveur des nombreuses pénalités infligées à, ils ont même les débats. Timothée Franck a débloqué le compteur caennais puis Jean-Christophe Gauthier a signé un doublé (6-3, 42'). "Le groupe s'est remis au niveau, souligne Luc Chauvel. Les joueurs ont commencé à jouer plus simplement et Morzine a baissé de rythme. J'en suis même resté un peu frustré, parce qu'à 6-3 on prend encore un but naïf. À 7-3, le groupe a encore réagi, mais c'était déjà trop tard."

Les buts de Kevin Da Costa et Brice Chauvel en fin de match sont restés vains mais ont permis à Caen de réaliser sa meilleure performance offensive depuis le 30 novembre. "C'est encourageant offensivement mais on ne peut pas espérer grand-chose en prenant sept buts, et encore moins en prenant six buts en une période." Le constat vaut d'autant plus quand on connaît le prochain adversaire du HCC, Rouen. Caen solidement ancré à la dernière place du classement, accueillie son prestigieux voisin haut-normand ce mercredi 16 janvier.