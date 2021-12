L'UMP du Calvados tacle le Premier ministre

Le Premier ministre était à Caen hier lundi 14 janvier, pour annoncer notamment le déblocage de 110 millions d'euros afin de sauver l’Association de la formation professionnelle des adultes, l'AFPA.

Cette visite n'a pas manqué de faire réagir l'opposition locale mais sur un autre thème. La fédération du Calvados de l'UMP remarque que le Premier ministre est venu à Caen en avion et non en train et que le chef du gouvernement "s'est d'ailleurs bien gardé d'évoquer le sujet de la Ligne Nouvelle Paris Normandie dans son discours".

A gauche, le député-maire de Caen, Philippe Duron a dit sa confiance en l'action du Premier ministre. Il a aussi rappelé les "enjeux majeurs du développement de Caen, capitale régionale : l'indispensable reconstruction du CHU, la lutte pour l'emploi, ainsi que l'effort essentiel à produire en matière de logement" et ... "la modernisation de la ligne Paris-Normandie".