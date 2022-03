Jusqu'alors leaders du classement de D2, ils voient leurs chances de montée compromises par les contre-performances de ce week-end. 'L'organisation du tour nous a stressés, nous a empêchés d'être bien préparés, estime Vincent Grieu, joueur et vice-président du club de floorball. Cela peut expliquer les deux défaites concédées d'un seul but contre Orléans et Amiens.”



