Noël à Zanzibar : Fabius se moque de l'Elysée !

La conseillère de Laurent Fabius a confirmé e qu'il a pris "quelques jours de repos" à Zanzibar. "Je pense qu'il a informé le président de la République de cette destination". L'Elysée n'a pas encore réagi.

Peu avant les fêtes, François Hollande avait demandé aux membres du gouvernement de ne pas séjourner à plus de deux heures de Paris. L'Elysée et Matignon n'avaient alors autorisé que deux ministres à passer les fêtes en Guadeloupe, chez eux : Victorin Lurel et George Pau Langevin. "Le président a rappelé qu'une année fait 365 jours et qu'il attend de chacun présence et vigilance", avait assuré la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, avant Noël.

Laurent Fabius n'a pas été le seul à s'offrir des vacances de luxe. La ministre de la Culture, Aurélie Filipetti, a été prise en photo sur une page de l'Ile Maurice par lemagazine people Voici. "Ce voyage m'a été offert par mon compagnon", s'est-elle défendue. "Dès que j'ai connu la teneur de ce cadeau, j'en ai averti le président de la République, qui m'a autorisée à partir".