Nathalie Stenek, la couturière de la récup'

C’était sans compter sur la réalité de la vie, et notamment le prix des écoles. Le projet est abandonné. La passion demeure.

Récupération de A à Z

Les années passent. Les études sont à mille lieux de la couture : lettres, droit, assistance de direction. Et puis, il y a cinq ans, Nathalie décide de prendre des cours de couture. Comme ça, par plaisir. Car entre-temps, elle a continuer à se servir de ses dix doigts. "J’ai toujours besoin de créer quelque chose," lance-t-elle.

Et l’année de ses 40 ans, c’est le déclic. Et de fil en aiguille, l’idée prend forme de créer des vêtements pour enfants. Mais pas n’importe lesquels car Nathalie Stenek est un as de la récupération. "Je fais attention à ce que j’achète, ce que je consomme. Même au niveau des vêtements car aujourd’hui la plupart sont imbibés de produits agressifs pour la peau." Ajoutez une bonne poignée de goût pour le vintage et vous obtenez La Louisette. Après un an de préparation de petites robes, son site ouvre ses pages en avril 2012.

"Chaque petite robe est unique"

Petits ou grands bouts de tissus, boutons et fermetures éclairs, tous ces objets relégués dans les friperies font son bonheur. D’une serviette brodée, récupérée a Emmaüs, elle a fait un haut de petite robe. Répétitif son travail ? Loin de là. "Chaque vêtement est unique, je ne fais jamais deux fois la même chose. C’est ce côté créatif qui me plaît." A tel point qu’elle s’enfermerait bien à longueur de journée dans son petit atelier, sous une montagne de vieux coupons.

Pratique. Retrouvez les petites robes de Nathalie Stenek sur lalouisette.com ; bénéficiez de 30% de réduction avec le code SOLDESHIVER