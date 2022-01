Fouzi Bouzahaf : la rage de vivre et d'enseigner d'un footballeur frappé par le destin

"J’ai de la chance dans ma malchance !" Ne comptez pas sur Fouzi Bouzahaf pour s’apitoyer sur son sort. Passionné de sport depuis sa plus tendre enfance, l’ancien footballeur a obtenu le CAPES d’éducation physique et sportive en 2009 et a enseigné une année avant de voir son destin basculer dans ce terrible accident. Trois mois de coma. Une longue rééducation au centre des Herbiers, “où je suis tombé sur une superbe équipe”, a marqué le début de sa nouvelle vie.

Qu’il s’agisse des membres de l’Education nationale, de la municipalité de Canteleu, des équipes médicales ou encore de proches et de collègues, Fouzi Bouzahaf met un point d’honneur à rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à lui permettre de retrouver le poste qui était le sien avant son accident.

J’ai envie de vous dire

Conscient de la mobilisation qui a rendu possible son retour auprès des collégiens, le jeune enseignant veut désormais rendre la pareille aux autres. “J’ai de la chance d’avoir pu bénéficier d’un système qui m’a aidé à remonter la pente.” Ce travail s’est fait notamment par le biais de l’association “J’ai envie de vous dire”, dont il est aujourd’hui un président investi.

Créée par des anciens camarades de l’IUFM afin de lui apporter un soutien moral et financier, l’association vise désormais à équiper en matériel un maximum de personnes handicapées qui demeurent dans les pays du Maghreb. “Parce que les gens n’y sont pas aidés comme nous pouvons l’être en France”, témoigne le sportif engagé.

