Evasion à Caen : le détenu avait une corde dans sa cellule

Pour ce faire, il dispose d’un ordinateur sur lequel se trouvent des scellés. Deux autres co-détenus fréquentent également assidûment la salle de sport en compagnie de Franck. Problème : une corde de gymnastique a disparu. Lors d’une fouille de la cellule de Franck (et alors qu’il est absent), le 9 janvier 2012, les gardiens découvrent que l’ordinateur n’a plus de scellés. L’appareil est examiné le lendemain. A l’intérieur de la tour : la corde de 4 mètres de long qui avait disparu.

Trois mois de prison

Accusé de tentative d’évasion, l’homme est puni de vingt jours de mitard, puis placé "à l’isolement". Mais, la corde est en réalité bien trop courte pour quelle serve à quelconque évasion. C’est alors pour recel de bien provenant d’un délit que Franck comparaît à l’audience correctionnelle du 9 janvier 2013.

Sans avocat, il explique posément sa situation : en premier lieu : " Je n’étais pas là lors de la fouille, la corde a pu y être placée. Je n’ai enlevé les scellés que pour faire réparer le transfo de la tour. Par ailleurs, mon ordinateur est en libre accès, n’importe qui a pu y placer la corde. Et puis, si j’avais volé la corde, je ne l’aurai pas mise dans mon propre ordinateur. En plus, j’ai déjà pris vingt jours de mitard plus l’isolement, alors qu’après on a bien vu qu’il n’y avait pas de tentative d’évasion, et pire, je suis privé de mon ordinateur. Je ne peux plus suivre mes cours depuis un an. Un ordinateur, c’est cher et je n’ai pas assez d’économies pour m’en repayer un". Franck Dos Santos Pedro a finalement été condamné à trois mois de prison ferme. Le prévenu avait demandé à se voir restituer son ordinateur. La justice a rejeté sa demande.