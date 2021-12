Haute-Normandie : quelle est la population de votre commune ?

La Haute-Normandie est une région qui attire comme l'atteste la carte ci-dessous. Les communes en vert représentent en effet celles qui ont gagné des habitants selon l'Insee entre 2009 et 2010. Rouen fait d'ailleurs partie des rares grandes villes de France à compter plus d'âmes entre 2009 et 2010.

En tête du classement des communes les plus peuplées de Haute-Normandie, on retrouve le Havre avec 175.497 habitants, soit plus de 3.000 en moins par rapport à 2009. Tout à l'autre bout de l'échelle, le Mesnil-Durdent, à l'est de Fécamp fait figure de plus petite commune de Haute-Normandie avec 24 âmes. C'est tout de même 2 de plus qu'en 2009...

Découvrez sur la carte interactive ci-dessous le nombre d'habitants dans votre commune haut-normande d'après le recensement effectué en 2010, ainsi que l'évolution de la population dans chacune d'entre elles depuis le recensement de 2009. Il suffit de cliquer sur la commune de votre choix.

A noter que pour une raison indépendante de notre volonté, la commune de Val-de-Reuil n'apparaît pas sur la carte. Sachez qu'elle comptait 13.702 habitants en 2009 et 13.380 en 2010 soit une baisse de 2,3% selon l'Insee.