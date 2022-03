La patate douce, énergie et tonus

Gâteau de patates douces

Pour 6 personnes



Préparation : 30 mn

Cuisson : 1h15 mn



Ingrédients :

1 kg de patates douces

4 œufs

150 g de sucre semoule

50 g de beurre

50 g de noix de coco râpée

5 cuil. à soupe de rhum



Pelez puis coupez les patates douces en morceaux.

Faites-les cuire à l’eau jusqu’à ce qu’elles soient tendres (environ 15 minutes).

Egouttez-les puis écrasez-les encore chaudes au moulin à légumes pour les réduire en purée.

Préchauffez le four à th. 5.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs.

Battez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

Mélangez à la purée de patates douces, puis ajoutez la noix de coco, le rhum et le beurre ramolli.

Fouettez les blancs d’œufs en neige ferme puis incorporez-les délicatement au mélange de patates douces. Beurrez un moule à manqué et versez-y la préparation.

Enfournez. Laissez cuire 1 heure.

Démoulez encore chaud.

Servez froid, accompagné en saucière, si vous le désirez, d’une crème anglaise parfumée de 2 cuillerées de rhum.



