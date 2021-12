Manche : une formation gratuite pour créer son entreprise

Dans la Manche, en 2011, BGE a accompagné environ 150 créateurs ou repreneurs d'entreprises. Un chiffre qui devrait rester stable pour l'an passé. "Avec la crise, il y a plus de projets. Au niveau national cela commence à faiblir mais pas dans la Manche", explique Pascal Montaclair, directeur de BGE Normandie Manche.

Cinq créations après la formation en 2012

La pépinière d'entreprises propose justement une formation dédiée à ceux qui ont un projet, mais ne l'ont pas encore concrétisé. Marketing, juridique, administratif, financier... Tous les aspects de l'entreprenariat sont explorés. "Sur sept personnes qui ont suivi la première formation de ce type l'an passé, cinq ont ou vont créer leur entreprise".

C'est le cas de Maryline Datin, qui a participé au premier stage du genre. "C'est agréable, on se sent plus crédible face aux administrations, notamment aux banquiers. On a un projet crédible, et on sait le défendre, c'est important." Celle qui a ouvert son salon-école de coiffure à Cherbourg ajoute avoir beaucoup échangé avec ses collègues de la formation. "Nous exerçons tous dans des secteurs différents, mais nous avons les mêmes soucis, il y a vraiment une émulation".

Pratique. Formation "Créer son entreprise", dès le 16 janvier à la Pépinière d'Entreprise de Cherbourg. Six semaines de formation gratuite et ouverte aux salariés ou aux demandeurs d'emplois. Contact : BGE Normandie Manche - 02.33.88.46.46

BONUS AUDIO

- Pascal Montaclair, directeur de BGE, nous décrit la formation et ses contenus

- Maryline Datin, chef d'entreprise, explique ce que lui a apporté la formation