Forum des métiers : 7000 jeunes attendus à la Cité de la Mer

Que faire après le bac ? C'est la traditionnelle et parfois angoissante question que se posent les lycéens ce mois ci. La plateforme Admission post-bac a ouvert dimanche. Sur ce site internet national, les élèves de Terminale ont jusqu'au 20 mars pour indiquer leur souhaits d'orientation.

C'est donc aussi la période clé pour les forums et salons des métiers.

Celui de Cherbourg débute demain et pour trois jours. 6000 à 7000 jeunes sont attendus, et 500 à 600 exposants sur les quatre demi-journées.

Sur les stands, des professionnels seront présents pour présenter leur activité, accompagnés de représentants de la formation correspondant au métier.

Seize pôles balayent les différents secteurs de métiers, de l'industrie à la Défense en passant par les services, la santé, le social, le commerce, etc.

Pratique :

Forum des métiers et des formations de Cherbourg - 23, 24 et 25 janvier à la grande halle de la Cité de la Mer

Mercredi 23 janvier 2013 : de 14 h 00 à 19 h 00

Jeudi 24 janvier 2013 : de 9 h 00 à 12h et de 14h à 19h00

Vendredi 25 janvier 2013 : de 9 h 00 à 11 h 30

INFO+

Nicolas Picard, président de l'association Carrières 2000, qui organise le forum, mise sur les secteurs qui recrutent dans le Cotentin :