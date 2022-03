Un concert en faveur de l’autisme

D'origine Russe, Elena Rozanova a grandi dans une famille d'artistes. Née d'une mère chanteuse et d'un père pianiste, elle ne pouvait embrasser d'autre carrière que celle de virtuose. Elle commence le piano à l'âge de 5 ans à l'école Gnessine de Moscou. Récompensée par de nombreux concours internationaux, elle s'épanouit au travers d'un répertoire romantique et expressionniste. Mardi 19 janvier à 20h, elle interprétera Sergueï Rachmaninov et Modeste Moussorgski. Grand auditorium, 1 rue du Carel. Tél. 02 31 30 46 86.



