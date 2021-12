Quelles sont les femmes les plus sexy en 2013 ?

Men's Health, un magazine américain, vient de publier un classement regroupant les 100 femmes les plus sexy selon eux pour l'année à venir.

Sans surprise, Katy Perry fait la course en tête (l'an dernier elle avait déjà séduit la rédaction en tant que femme la plus convoitée par les hommes mariés), suivie de près par Mila Kunis et Christina Hendricks (Mad Men).

En revanche du côté des Françaises la première arrive loin derrière puisque Marion Cotillard ne pointe qu'à la 56ème position de ce classement.