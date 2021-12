Vol : deux jeunes interpellés près d'un chantier à Bois-Guillaume

Les deux jeunes hommes, originaires de l'agglomération rouennaise, ont été interpellés vers 2h30 puis ramenés à l'Hôtel de police de Rouen. Ils avaient été aperçus sur un chantier de la rue des Haies, à Bois-Guillaume. A la vue des policiers de la brigade anti-criminalité, ils ont tenté de fuir mais ont été rapidement arrêtés.

Un peu plus tôt, ils auraient forcé une fenêtre d'un algeco du chantier, avant d'y dérober un marteau, deux paires de gants et un marqueur... Dans des rues alentours, ils avaient également volé un GPS et un triangle de signalisation dans deux voitures en stationnement.