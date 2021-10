Bois-Guillaume-Bihorel, route de Neufchâtel, jeudi 9 février. Il est 22h40 et les deux employés de la pizzeria, un homme et une femme, sont en train de fermer boutique, lorsque quatre hommes aux visages cachés pénètrent dans le local. Aspergeant les employés du gaz lacrymogène, ils dérobent alors le tiroir-caisse et prennent la fuite. L'employé, légèrement frappé par l'un des voleurs, a été examiné au CHU Charles-Nicolle.