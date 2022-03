Caen regarde le championnat

C’est logique au regard de l’écart hiérarchique qui sépare les deux équipes et de la domination rennaise en deuxième période. Ce résultat peut toutefois laisser quelques regrets aux Caennais. “Nous avons laissé passer notre chance”, reconnaît Franck Dumas sur le site du club en faisant référence aux occasions que ses troupes se sont procurées dans la première heure de jeu. Juan Eduardo Eluchans, Steeven Langil et Youssef El Arabi ont eu tour à tour l’opportunité de donner l’avantage à leur formation. Sans réussite. Contre le neuvième de Ligue 1, ce manque de réalisme n’a pas pardonné.



Un but “idiot”

Rennes a pris les choses en main dans la deuxième mi-temps, durant laquelle Caen n’a réussi à se montrer dangereux qu’une seule fois. “Nous sommes montés en puissance, analyse l’entraîneur breton, Frédéric Antonetti. Nous nous sommes montrés beaucoup plus conquérants.”

L’ouverture du score par Jimmy Briand (68’), “un but idiot” selon Franck Dumas, a fait basculer la rencontre. Le Stade Malherbe n’a pas trouvé la parade et Ismaël Bangoura a définitivement assommé les visiteurs en doublant la mise dix minutes plus tard (78’). “Au niveau de l’état d’esprit, nous n’avons pas grand chose à nous reprocher, estime Nicolas Seube, le capitaine de Caen. C’était cohérent, au moins pendant une heure. Mais nous n’avions peut-être pas une heure et demie dans les jambes.”



Le championnat avant toute chose

Éliminé des deux coupes, Caen reste plus que jamais concentré sur le championnat. Vendredi 15 janvier, il reprendra la Ligue 2 avec la réception de Bastia. Ce sera le choc des extrêmes entre le leader, qui cherchera à renouer avec le succès après une défaite et un match nul, et la lanterne rouge, très mal en point. Le Sporting, déjà défait douze fois cette saison, pointe en effet à huit longueurs du premier non-relégable. Deux autres mal classés se présenteront ensuite sur la route de Caen : Dijon (17ème), le mardi 19 janvier, puis Châteauroux (16ème). “Il faudrait qu’on arrive à faire mal, c’est-à-dire prendre énormément de points, dans les quatre - cinq prochains matchs”, avance Franck Dumas.



