Nouveau : un hit parade des trotteurs français en 2013

"L'intérêt de ce hit parade est de ne pas se limiter au seul critère des gains et de mettre sur le devant de la scène les meilleurs trotteurs du moment", explique la société organisatrice des courses de trot monté et attelé en France.

Appelé aussi "Cracks Series", ce classement est réalisé à la fin de chaque mois. Il fonctionne sur des règles simples attribuant à tout trotteur français terminant dans les sept premiers un nombre de points plus ou moins élevé, selon la catégorie de l'épreuve et son classement.

Ainsi, les turfistes connaîtront les "Cracks du mois" et pourront suivre tout au long de l'année leur évolution dans cinq catégories (2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus).

Fin 2013, les meilleurs d'entre eux seront élus "Cracks de l'année".

Les classements seront mis en ligne dès le 31 janvier sur le site de la société Le.Trot.