SM Caen : Kim Kyung-Jung en prêt

La coutume voulait qu'à Caen, la quasi totalité des transferts, qu'ils soient estivaux ou hivernaux parviennent à "fuiter" avant même que le club ait communiqué sur l'arrivée de tel ou tel joueur dans ses rangs. Mais en cet hiver 2013, la donne a changé et Alain Cavéglia n'est certainement pas étranger à cela...

Quoi qu'il en soit, depuis les déclarations du directeur sportif du SMC et de Patrice Garande au soir de la victoire face à Chateauroux, les recherches et rumeurs allaient bon train sur le "renfort offensif" annoncé par le duo Garande-Cavéglia. En ce qui nous concerne, ces recherches nous ont conduit à penser à un jeune Serbe, Danjiel Aleksic de St-Etienne puis à un jeune Camerounais, Clinton N'Jié évoluant à Lyon. Puis il y eu les autres noms glanés ici et là sur la toile... Jusqu'à l'arrivée hier, sur les bords de l'Orne, d'un jeune homme asiatique.

2013- SMCaen

C'est effectivement un sud-Coréen qui vient renforcer le SM Caen. Une nouvelle d'ailleurs diffusée, sans qu'il y ait de nom à y coller. Ce matin cependant, un certain "Kim" associé au nom de "Caen" est apparu dans certaines actualités. Sauf que le panel des "Kim" est vaste en matière de football. Pas à pas est donc apparu le nom complet de Kim Kyung-Sung. En début de matinée, son compte Twitter était trouvé et sa page Wikipédia aussi. Sauf que cette dernière n'indiquait aucun lien avec le SM Caen. A 10h30 par contre, la donne avait changé avec l'intégration dans la carrière de Kim Kyung-Jung, de ces termes : 2013- SM Caen.

A 16h15, le club diffusait finalement un communiqué laconique confirmant que le joueur sud-Coréen serait bien dans les rangs maherbistes pour les matchs retour de cette saison.

Déjà passé par la France

Quant au pédigrée du joueur en question, il s'agit bien d'un offensif multipostes doté de qualités de vitesse au dessus de la moyenne. Kim est international U20 et U23 avec la Corée du Sud (22 sélections) et a déjà évolué en France, c'était l'an passé à la même date où il avait été prêté à Bordeaux (L1).

Sans grand effet puisqu'il est retourné dans son club d'appartenance, l'Olympic Tallin en Estonie, dès la fin de son prêt en Aquitaine... Attendons désormais de voir comment il s'adaptera à la Normandie et à la tunique "rouge et bleu"... Alea jacta est