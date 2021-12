Au tribunal : il avait abusé de sa petite cousine

Automne 2010. Un trentenaire, originaire du Loir-et-Cher, vient habiter chez sa tante à Sotteville-lès-Rouen. La jeune femme, mère de deux enfants, est abattue par les décès successifs de son frère et de sa nièce. La venue de ce cousin apparaît tel un réconfort. "Il était pour moi comme un grand frère et un soutien pour ma mère", explique la fillette de 7 ans.

Mais le jeune homme est alcoolique. Le jour des faits, il se rend au bar dès le matin et boit toute la journée. "Je me souviens être allé dans la chambre des enfants", dit-il. Et puis, plus rien. La fillette, elle, se rappelle : "Il est venue me chercher au beau milieu de la nuit pour m’emmener dans le salon. J’ai eu un petit peu peur. Je lui ai demandé si c’était bientôt fini."

Mauvaise décision

Les jours suivants, les proches de la victime, avertis, expulsent du foyer le fautif sans toutefois le dénoncer aux services de police. Ont-ils pris toute la mesure d’une telle agression ?Peu après, alors que l’enfant est examiné par un médecin pour une irritation de la vulve, la fillette, apeurée, reparle de l’agression sexuelle.

En janvier 2012, l’agresseur ainsi que la mère et la grand-mère sont entendues par les enquêteurs. La victime et son frère sont placés en foyer. "J’ai commis effectivement une erreur mais je pense que les choses auraient pu se passer autrement pour moi et les enfants. Ils me les ont retirés pendant que j’étais en garde à vue. Dix-sept jours sans que je sache où ils étaient, ce qu’ils faisaient", a indiqué la mère au juge.

Le 10 décembre dernier, le cousin, prévenu, n’a pas contesté les faits devant le tribunal correctionnel de Rouen. "Je regrette. A ce moment là, j’avais bu énormément. Je n’ai jamais eu d’attirance pour les enfants. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer si ce n’est, peut-être, une pulsion", a-t-il affirmé. Il a été condamné à un an de prison avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans.