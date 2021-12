"Simon Cowell voulait la Britney énergique, survoltée, mais il a la Britney morne et ennuyeuse". Voilà au mot près les déclarations de l'un des jurés de l'émission X Factor selon Us Weekly. La chanteuse ne fera donc plus partie du jury, elle sera retirée de l'émission par la société de production de Simon Cowell, SYCOtv et FremantleMedia.

15 millions de dollars de contrat s'envolent pour la star de la pop.