L’insolite Cyrano de Bergerac

Le Théâtre de l'incrédule propose une visite guidée du chef-d'oeuvre de Cyrano de Bergerac. Après avoir circulé sous le manteau, 'L'Autre Monde ou les états et empires de la Lune” ne parut qu'au 21e siècle dans sa version non censurée. L'histoire qu'il recèle n'a rien a envier aux romans de science fiction d'aujourd'hui. Persuadé que l'astre lunaire est un monde comparable au nôtre, le narrateur de ce récit entreprend de s'y rendre. C'est avec un temps d'avance que Cyrano décrit la rotation de la Terre autour du soleil, le fonctionnement des machines volantes, ou encore les livres qu'on lit 'avec les oreilles”. Dogmes politiques, religieux et moraux essuient les critiques de l'auteur qui touche son temps mais aussi le nôtre. Tels les nobles de la Lune qui parlent en musique, deux joueurs d'instruments anciens ponctuent le récit de leur présence énigmatique. Pratique. Les 12, 13 et 14 janvier, à 20h, au Théâtre de Caen. Renseignements, Tél. 02 31 30 48 00.



