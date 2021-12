Elbeuf (76) : ils tirent au mortier sur une voiture de police

Dans le quartier du Puchot, à Elbeuf, la voiture de police suivait un scooter sans plaque d'immatriculation. Il était 18h, mercredi 26 décembre. C'est alors que les policiers ont été pris à partie par une vingtaine d'individus, au niveau de la rue des glaieuls. Les personnes, manifestement énervées, ont commencé à jeter des projectiles sur le véhicule.

L'un des projectiles a été jeté à l'aide d'un mortier artisanal. Sous le choc, les airbags de la voiture se sont déclenchés et celle-ci a été immobilisée. Les policiers ont dû quitter le véhicule à cause de la fumée. La vingtaine d'individus, se faisant de plus en plus virulente, les fonctionnaires de police ont dû faire usage de leur taser ainsi que de leur flashball pour sortir de cette échauffourée.