Messe de la nuit de Noël au Mont-Saint-Michel

L'abbaye du Mont-Saint-Michel ouvrira exceptionnellement ses portes, le lundi 24 décembre, à 22h00.

Les Vigiles de Noël débuteront à 22h30 aux côtés des religieux et religieuses des Fraternités monastique de Jérusalem. Une communauté installée au coeur du Mont depuis 2001. Les Fraternités monastique de Jérusalem sont réputées pour la qualité, la beauté et la sérennité qui se dégagent de ses offices. La qualité d'interprétation des chants des moines et moniales permet un receuillement intense.

La messe sera célébrée, à 23h30, par Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de la Manche. Elle sera suivie d'un chocolat chaud, servi dans le réfectoire des moines.

INFO +

Il est conseillé d'arriver sur les nouveaux parkings une heure avant le début des offices pour avoir le temps de prendre une navette et de monter les marche... jusqu'à l'abbaye.

Au retour, une navette attendra les participants pour les ramener au parking.