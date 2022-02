Dur Dakar pour les Caennais !

Deux d’entre eux ont déjà abandonné. En moto, Pierrick Bonnet a chuté dans un ravin dès la troisième étape, lundi 4 janvier. Il a été évacué au bivouac par hélicoptère où, souffrant d’une forte déshydratation, il a dû être perfusé. Il n’est cependant pas blessé.



Yann Pignet est lui toujours en course

Le lendemain de cette journée rendue très éprouvante par une tempête de sable, Pascal Thomasse a renoncé à son tour. Son buggy n’était pas en état de prendre le départ de la spéciale. Leader de l’écurie MD Rallye Sport, il nourrissait pourtant de belles ambitions sur cette compétition et occupait le 25ème rang du classement général avant cette quatrième étape.

Au sein du même team, mais en quad cette fois, Yann Pignet, était toujours en course mardi soir et occupait la onzième place du classement. Cet habitant de Mathieu à quelques kilomètres de Caen, venu au Dakar pour “le côté aventure totale”, avait abandonné en début d’épreuve lors de sa première participation l’année dernière.



(photo : www.dakar.com)





