Tribunal de Rouen : poignardé au visage, il s'en sort, la joue perforée

Le 30 octobre 2010, à 1h30 du matin, un jeune homme sort d’une épicerie, située place Cauchoise. Il est abordé par un homme qui lui réclame des cigarettes, puis de l’argent. L’importuné refuse. Les coups succèdent aux mots. L’agressé prend le dessus et poursuit son chemin.

Deux minutes plus tard, il revient néanmoins à la charge, mais est, cette fois-ci accompagné d’un "copain". Tandis que l’un maintient le jeune homme, l’autre lui porte plusieurs coups de couteau à la tête et au visage… La victime a la joue perforée. Elle est traumatisée. La police, alertée, patrouille dans le quartier jusqu’au moment où elle le repère. Ce dernier, tâché de sang, est arrêté. Le couteau n’est pas retrouvé.

Le 10 décembre dernier, l’agresseur, détenu, a livré une version très édulcorée des faits. "Il est venu pour voir si je ne pouvais pas lui prêter ma casquette", a-t-il affirmé. "Je lui ai dit : non ce n’est possible. Elle est personnalisée ! Et, il l’a mal pris !" Les coups de couteau ? "On les a donnés à deux. Le copain a donné un coup de couteau. Après, je l’ai pris et lui en ai donné un !"

Le tribunal a prononcé une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de 18 mois. Il devra indemniser la victime à hauteur de 3.000 €.