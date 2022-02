Deauville fête ses 150 ans

En 1850, le village de « Dosville » comprenait une dizaine de fermes, 26 maisons et une centaine d'agriculteurs et d'éleveurs.



Le Duc a eu du flair

Un été, lors d’un séjour du Duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, celui-ci décida d’en exploiter son rivage et ses marais pour créer à cet endroit une cité de bains de mer, “royaume de l’élégance”. Deauville sortit des sables. L’arrivée du train en 1863 assura son essor et contribua à sa bonne fortune.

Cette année, avec l’aide des Deauvillais, la station fétiche des Parisiens fête ses 150 ans au travers de 365 manifestations ! Débutées le 26 décembre dernier avec la reconstitution du premier conseil municipal de la Ville, les festivités vont se poursuivre jusqu’à la fin 2010. “Deauville est connue dans le monde entier pour son statut de ville dotée d’équipements prestigieux et d’évènements culturels, économiques et festifs éblouissants. Cependant, nous savons que pour nourrir notre vigueur économique et touristique, nous devons valoriser la richesse de notre territoire”, souligne le maire Philippe Augier. C’est pour afficher cette nouvelle ambition que chaque jour de l’année 2010 est prétexte à la fête. Quelques exemples les plus proches : après le “Bain de folie” organisé le 1er janvier et le “Bienvenue à Deauville” prévu ce vendredi 8 janvier, pendant lequel les “Deauvillais de la semaine” accueillent les “Deauvillais du week-end”, la projection au cinéma du Casino Barrière de “Bob le flambeur”, première séance d’un cycle de rétrospective consacré aux films tournés dans la cité balnéaire, aura lieu lundi 11 janvier. Ce premier film policier de Jean-Pierre Melville permet de découvrir ou de redécouvrir le Deauville des années 50. Autre événement autour du septième art, la venue de Claude Lelouche le 14 février. A l’occasion de la Saint Valentin, fête des amoureux, le réalisateur d’ “Un homme et une femme” filmera tous les amoureux qui s’embrassent sur les fameuses planches et la plage.

La suite du programme sur le www.deauville-2010.fr.







