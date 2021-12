Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

EXPOSITIONS

Daniel Authouart aime la ville

Pour le peintre rouennais, les scènes new-yorkaises grouillantes de vie traitées à la façon des comics américains sont des sources d’inspiration inépuisables.

Pratique. Jusqu’au dimanche 6 janvier, au Centre d’art Contemporain Matmut, St-Pierre-de-Varengeville.

Victor Hugo, l’homme qui rit

A l’occasion de la sortie en salle du chef d’œuvre de Victor Hugo, L’Homme qui rit, le musée de Villequier propose de redécouvrir l’œuvre de ce grand romancier.

Pratique. Musée Victor Hugo, à Villequier. Tarifs 1,5/3 €. Infos. 02 35 56 78 31 ; www.museevictorhugo.fr

Sous la neige

La galerie Bertran, spécialiste de l’école de Rouen, choisit pour thème de saison "la neige vue par les peintres normands". Ces atmosphères lumineuses et complexes ont séduit de nombreux artistes.

Pratique. Jusqu’au 31 janvier, galerie Bertran, rue Molière, à Rouen

Espagne, mémoire réprimée

La Boqueria présente les photographies argentiques des années 1960 et 70 de Dominique et William Cordier. A travers des activités du quotidien, les deux photographes rouennais présentent des tranches de vie de l’Espagne plombée par la sourde répression franquiste.

Pratique. Du jeudi 3 janvier au mercredi 6 février, à La Boqueria, 52 rue Armand Carrel, à Rouen.

Tél. 02 35 71 01 94

Rouen figée dans la glace

Le peintre Dominique Vervisch présente ses vues imaginaires de Rouen transposée dans un espace hors du temps, sous une chape de neige et seulement peuplée de manchots.

Pratique. Jusqu’au 5 janvier, ouvert du mardi au samedi 9-12h30 et 14-19h et le dimanche 23 après-midi, galerie Rollin à Rouen. Infos. www.galerie-rollin.com

DECOUVERTES

Y’a un truc au Petit Labo !

Les expériences amusantes du petit labo de H2O, habituellement destinées aux scolaires, s’ouvrent pour la première fois cette années au grand public.

Pratique. Jusqu’au 5 janvier, Hangar H2O, espace des Marégraphes, à Rouen. Infos. 02 35 529 525

Le Gros Horloge la nuit tombée

Dans le cadre de Rouen Givrée, le Gros Horloge se visite. Il livre ses secrets et donne à voir la ville dans ses habits de lumière.

Pratique. Du jeudi 27 au dimanche 30 décembre, à partir de 18h. Gratuit. Réservation au 02 32 08 13 90.

Une couronne pour les rois

Cet atelier pratique et amusant permet de créer une couronne personnalisée inspirée par les collections du donjon, un des derniers vestiges du château de Rouen.

Pratique. Mercredi 2 janvier, à 14h30, 6-11ans. Tour Jeanne d’Arc, à Rouen. Tarif 3 €. Tél. 02 35 15 69 22

Le Festival des jeux ouvre ses portes

A l’occasion de ce 12e opus, le festival du jeu présente des jeux de stratégie et de société inédits et des animations pour un week-end plaisir et découverte.

Pratique. Du jeudi 27 au samedi 29 décembre, à La Halle aux toiles. Gratuit. Infos. festival-des-jeux.fr