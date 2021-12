Couteau, faïence, sucre de pomme... A Noël, offrez du Made in Rouen !

Certes, le choix va s’avérer plus limité. Mais en cherchant bien... Voici notre sélection de produits purement rouennais.

Le couteau rouennais. Remis au goût du jour depuis 2010 par la coutellerie Faget, rue de la République, dont l’atelier est basé à Vernon, ce couteau droit au manche rustique mais élégant est un peu leLaguiole local. "Les amateurs le connaissent bien et les autres sont toujours heureux de le découvrir", confie Sylvie Faget, qui dirige l’entreprise au côté de son mari. Jadis, il était l’outil indispensable des agriculteurs des environs.

Ses particularités ? Une lame longiligne et cinq "rosaces" sur un manche en corne de vache, grise ou blonde, ou encore de bélier ou de buffle. Une version en bois d’amourette, un bois d’Amérique latine, est également disponible. Son prix ? De 85 à 180 €.

Le sucre de pomme. Incontournable. Créé au XVIe siècle, cette confiserie, dont la forme en bâtonnet s’inspire du Gros Horloge, est toujours bien présente dans les vitrines des épiceries fines ou des boulangeries de Rouen. La Confiserie Héloin, rue des Carmes, qui baigne encore dans son jus XIXe, est une adresse incontournable en la matière.

On y trouve le sucre de pomme fabriqué par l’Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) du Pré de la Bataille, à Notre-Dame-de-Bondeville. "Mais ce que les Rouennais connaissent moins bien, c’est la pâte de pomme !" révèle Anne Héloin. Cette pâte de fruit délicieuse n’est vendue qu’à Rouen. Une valeur sûre. Les amateurs de douceurs pourront également s’orienter vers le pavé rouennais, nougatine et praliné enrobées de chocolat, ou les larmes de Jeanne d’Arc.

La faïence. Artisanat traditionnel redécouvert dans les années 1960, il fait le bonheur des touristes de passage. Rue Saint-Romain, deux ateliers maintiennent la tradition vivante : les Faïences Saint-Romain et la Fayencerie Augy. On y trouve de tout et tout est fabriqué sur place, à base de terre de Bourgogne ou de Normandie : de l’assiette au vase, en passant par le pichet, le bol, la cloche à camembert ou le plat à barbe, utilisé autrefois pour tailler la pilosité masculine.

"Nous refaisons également la bourdaloue", glisse Alain Augy, le gérant de la faïencerie du même nom. De quoi s’agit-il ? D’un urinoir portatif spécialement conçu pour les femmes. Paraît-il que l’on peut aujourd’hui s’en servir comme d’un saucier... Le petit "plus" des ateliers : il est possible de faire personnaliser des faïences ou demander la reproduction de pièces d’exception.

Enfin, pour les amateurs de luxe, n’oubliez pas que la grande maison Christofle fabrique ses couverts et objets pour la table à Yainville, près de Duclair. Sa boutique d’usine propose des prix plus attractifs. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Des idées et des création lumineuses 100% rouennaise

Le Made in Rouen ne pourrait se limiter aux produits traditionnels. Certains artisans ou artistes qui créent et innovent sont également des ambassadeurs de la ville.

Une reconversion professionnelle

C’est le cas de Sandrine Deparday (Atelier 22), rue Saint-Romain, qui a élu boutique dans la plus petite échoppe de Rouen (8 m2 !) et dont le plafond peint du XVIe siècle est classé aux monuments historiques. Là, elle commercialise ses créations : des guirlandes lumineuses colorées et chaleureuses. Celles-ci sont réalisées à base de papier népalais ou japonais, épais et constellé de charmantes imperfections.

"Grâce au bouche-à-oreille, j’ai de plus en plus de commandes", confie l’ancienne éducatrice spécialisée, reconvertie dans la création artisanale. A son domicile, elle réalise également des guirlandes uniques à la demande des clients. Une belle ambiance lumineuse à découvrir.